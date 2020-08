Lazio, Immobile il terzo italiano a vincere la Scarpa d'Oro. Spezzato il dominio di Messi

Ciro Immobile sarà il vincitore della Scarpa d’Oro 2020, visto che Cristiano Ronaldo non potrà compromettere il suo primato non essendo convocato per la sfida contro la Roma. L’attaccante della Lazio sarà il terzo italiano a vincere il premio individuale per il bomber più prolifico d’Europa. Prima di lui ci erano riusciti Luca Toni e Francesco Totti, autori rispettivamente di 31 e 26 gol con le maglie di Fiorentina e Roma nelle stagioni 2005-2006 e 2007-2008. Immobile interrompe la serie positiva di Lionel Messi, che da tre anni ormai si aggiudicava il premio.