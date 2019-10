© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciro Immobile e Simone Inzaghi, un rapporto che ha vissuto alti e bassi ma che ora va a gonfie e vele. Lo spiega l'attaccante ai "Signori del calcio" su Sky: "Ha costruito una squadra su di me. Se non avessi rispettato le aspettative, se non fossi stato all'altezza e in grado di gestire la cosa, qualcosa sarebbe cambiato", ha sottolineato l'attaccante. "Siamo cresciuti insieme: lui come allenatore, io come calciatore. Ho finito la maturazione e lui sta cambiando tantissimo da quando abbiamo iniziato. Questo è il quarto anno che lavoriamo insieme e sta crescendo proprio come allenatore. Entra nella testa dei giocatori, si preoccupa dei giocatori, del gruppo, ci tiene a creare un gruppo e ad avere rapporti con i giocatori all'interno degli spogliatoi. Vuole creare con i giocatori più forti un legame. Vuole sapere se le cose vanno male, quali sono le cose da migliorare. Poi, lui, essendo giovane, ci riesce molto di più rispetto a un allenatore più maturo. È molto preparato e ha uno staff molto preparato".