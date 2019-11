Lazio, Immobile: "Inzaghi mi esalta, sento il gioco cucito addosso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, in un'intervista al canale YouTube della Serie A ha anche evidenziato il rapporto con il tecnico Inzaghi: “Sento il gioco cucito su di me, ma soprattutto fiducia. Ringrazio il mister e tutto lo staff che mi permettono sempre di fare bene. La fiducia va guadagnata in campo e fuori dando una mano nei momenti difficili. Con Inzaghi siamo cresciuti in parallelo: io come giocatore, lui come allenatore. Ho sempre cercato di seguire i suoi consigli".