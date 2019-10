© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile, intervenuto ai microfoni di DAZN al triplice fischio di Lazio-Torino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "C'era da dare un segnale al campionato. Abbiamo chiesto continuità, è la prima volta che riusciamo a fare due vittorie consecutive. Ci ho messo un po' ad entrare in partita perché avevo un po' di timore per il problema fisico, ma è andata bene. Mi trovo bene con i compagni, stiamo facendo qualcosa di importante. Il mister lavora bene e qui si sta bene. Stiamo riuscendo ad ingranare e sono agevolato dalla qualità dei miei compagni. Acerbi? Ha fatto un gol bellissimo. Ha lasciato andare bene la gamba, me lo aspettavo da lui. Belotti? Mi dispiace vederlo così giù, ho visto un Torino un po' in difficoltà".