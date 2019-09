Lazio, Immobile: "Le incomprensioni? In quattro anni ci possono stare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro il Genoa: "C'è rammarico per la partita contro l'Inter, ce la siamo giocata contro una grande squadra che probabilmente lotterà per il titolo, ce la siamo giocata alla pari. Piano piano stiamo assimilando tutto, dobbiamo entrare con la testa nella partita. Siamo discontinui nei risultati".

Avete gestito meglio la sfida.

"Quando abbiamo voglia di giocare la gente si diverte. Facciamo delle grandi partite e delle grandi cavolate".

L'abbraccio con Inzaghi?

"So che ormai è passato, mi dispiace. Per me è come un fratello maggiore, mi ha sempre dato fiducia. Non ci sono scusanti per ciò che è successo, ma sono stato vero anche nei momenti successivi. Sono incomprensioni che ci possono stare, in quattro anni concedetemela una. Con l'abbraccio ho voluto mettere fine a questa storia anche se già lo aveva fatto il mister".