Lazio, Immobile: "Le nostre ambizioni rimangono, anche se abbiamo pensato poco al calcio"

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante "United per l'Italia", evento di e-sport organizzato dalla stessa emittente. Ecco le sue parole: "Le ambizioni rimangono, è ovvio che in questo momento abbiamo pensato poco al calcio. Dobbiamo essere bravi a prepararci mentalmente, saranno 12 partite importanti. È come un inizio di campionato, sarà difficile ma ce la metteremo tutta. Vogliamo far tornare il sorriso alle persone".

Vuole battere il record di Higuain?

"Dipende, mi sto allenando tanto per raggiungere questo obiettivo. Sarebbe bello, ma è come un uovo di Pasqua: vedremo quale sarà la sorpresa. Sto dando il massimo. Ce la metterò tutta".