Lazio, Immobile: "Meritavamo di più, la mentalità è quella giusta"

La Lazio esce indenne anche dal confronto con il Borussia Dortmund pareggiando per 1-1 e mantenendo vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Un pareggio, quello biancoceleste, che consente alla truppa di Inzaghi, di avere a disposizione due risultati su tre nel decisivo confronto con il Bruges. A fine partita, ai microfoni di Sky Sport, è Ciro Immobile, autore del gol del pareggil, ada nalizzare il match. "Abbiamo fatto un primo tempo non alla nostra altezza, poi per un errore in disimpegno abbiamo preso il gol. Siamo stati bravi a reagire e a cercare di vincerla negli ultimi 20 minuti per qualificarsi già stasera ed essere più tranquilli nell'ultima partita. Ci prendiamo la reazione, il punto e la grande prestazione del secondo tempo" le sue parole-

Il tuo gol ha un significato particolare?

Sono contento anche se la squadra meritava di più. Per fortuna è arrivato il pareggio perché la sconfitta, per come abbiamo giocato nella ripresa, sarebbe stata una beffa. La mentalità è quella giusta, di voler vincere sempre.

Ci sarà rammarico e finire alle spalle di questo Borussia Dortmund?

Io quando ho visto il sorteggio ho visto molta emozione. Affrontare questa competizione è stato un sogno, l'abbiamo inseguito per 4 anni e una volta raggiunto ci mettiamo tutta la passione anche facendo errori. Ci ha portato avanti il nostro entusiasmo, ci ha trascinato nascondendo qualche lacuna dal punto di vista internazionale. Siamo stati bravi e compatti quando abbiamo perso tanti giocatori; il girone non è difficilissimo, ma neanche facile. Affrontiamo squadre con più esperienza e andiamo a giocare in tutti gli stadi senza paura.