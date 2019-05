Lazio, Immobile: "Nazionale? Con Mancini nessun problema, aspetto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, dopo la sconfitta con il Torino è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo fatto due settimane belle, emozionanti, la gente ci è stata vicina dopo la Coppa Italia. Non è mai bello finire con una sconfitta, ma siamo orgogliosi di quanto fatto nel corso del campionato. Il nostro obiettivo era la Champions, non ci siamo riusciti, ma abbiamo percorso l'altra via, quella della Coppa Italia, e siamo riusciti a portare a casa un trofeo".

Che stagione è stata per te? "Quindici gol sono un buon bottino. Non è quanto l'anno scorso, ma stagioni del genere si fanno una volta ogni dieci anni. Non è andata alla grande, ma neanche male. Per cui sono contento. Non è assolutamente una stagione fallimentare, ma molto positiva. La scorsa stagione è stata straordinaria, ma metterei la firma per segnare 15-20 gol a stagione".

Sulla Nazionale"Non ho ancora ricevuto segnali, ma aspetto con ansia le convocazioni, so che il mister farà le sue scelte. Se non mi chiamerà sarà solo per un aspetto tecnico, non è vero che non andiamo d'accordo. Abbiamo lo stesso rapporto che ha con tutti, non c'è nessun problema. Ogni volta che c'è stata occasione mi ha schierato. A volte ho vissuto periodi negativi, ma so come farmi perdonare".

Inzaghi sarebbe pronto per la Juve? "Il bello della Lazio è che è una famiglia, per cui si dicono le cose come stanno. Io col mister ho un rapporto speciale, dentro e fuori dal campo. Per me e i compagni sarebbe una perdita importante, ci siamo trovati benissimo con lui e saremmo contenti di proseguire con lui. Ma sia lui che la società dovranno fare le loro scelte. Nel calcio anche quando ci si lascia si può fare in buoni rapporti, come Allegri con la Juve".

Ora vai in vacanza? "Non sono con la testa in vacanza perché sono in attesa delle convocazioni della Nazionale.