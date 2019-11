Lazio, Immobile: "Non abbiamo concretizzato. Questa cosa la paghi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ciro Immobile, ha parlato anche ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il ko subito in casa con il Celtic: "È la terza prestazione che perdiamo così. Abbiamo dominato sia stasera che a Glasgow. Non abbiamo capitalizzato e questa cosa la paghi. Avevo già visto il rigore in diretta, non era complicato da valutare. Si era trasformato in un portiere il calciatore loro, c’è stato un errore di valutazione. C’è rammarico ma andiamo avanti. Abbiamo dimostrato anche con il gioco che eravamo in partita sempre, anche a fine primo tempo la palla navigava sulla linea di porta ma non entrava. Ora c’è il campionato e non dobbiamo abbatterci. Il calcio è bello per questo, abbiamo l’occasione fra due giorni di riscattarci subito. Non dobbiamo abbatterci, vorrei rigiocare adesso per ottenere quello che c’è stato tolto. Dobbiamo giocare come stasera, giocando così ne perderemo poche di partite, però bisogna buttarla dentro"