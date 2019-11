Lazio, Immobile: "Non era semplice, siamo stati bravi a battere il Lecce"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha analizzato così la vittoria per 4-2 contro il Lecce ai microfoni di Sky Sport: “Non è stata una partita semplice, i giallorossi erano ben messi in campo: non era scontato batterli, li abbiamo visti in queste prime settimane. Il Lecce ci ha messo in difficoltà, noi siamo stati bravi a vincerla. Lasciamo sempre un piccolo brivido ai nostri tifosi, a volte abbiamo sbandamenti: dobbiamo crescere da questo punto di vista. Ma adesso godiamoci questi tre punti. Nazionale? Ho sempre detto che è giusto il ballottaggio con Belotti, ben venga la concorrenza: è un ‘duello’ positivo, siamo amici. L’obiettivo? Vincere tutte le partite, l’importante è la squadra: io metto prima il gruppo, lo staff e il mister avanti a tutto”.