© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha così parlato a Sky Sport prima della partita in casa dell'Inter: "Per noi è fondamentale, mancano sempre meno partite alla fine e siamo in tanti lì per lottare per certi posti. È un'occasione in più per dire la nostra e mettere il fiato sul collo a chi ci sta davanti. Abbiamo tante partite nell'ultimo mese, stasera affrontiamo una squadra importante. Io mai in gol con l'Inter in A? Sono solo statistiche, in Coppa ho segnato ed è servito. Stasera però vorrei sfatare questo tabù. Icardi? Da fuori non si capisce la situazione ma non credo serva un avvocato per giocare a calcio".