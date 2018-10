Lazio, Immobile: "Orgoglioso di aver raggiunto le 100 presenze"

Fiorentina, Chiesa: "Bernardeschi figura importante per la mia crescita"

Nella partita al Velodrome, contro il Marsiglia, Ciro Immobile ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in maglia biancoceleste. Il bomber dalla Lazio, sul suo profilo Facebook, ha voluto sottolineare questo importante traguardo: “Orgoglioso di aver raggiunto 100 presenze, qui sono a casa!”

