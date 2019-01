Lazio, Immobile osservato dal Liverpool. E il Chelsea è alla finestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile osservato speciale dalla Premier League. Lo riporta Il Messaggero che sottolinea come il centravanti della Lazio verrà monitorato dagli emissari del Liverpool che verranno inviati al San Paolo domenica. I reds vantano buoni rapporti con i biancocelesti, come dimostrano gli affari Lucas Leiva e Luis Alberto. Sul giocatore c'è anche il Chelsea pronto a fare un'offerta, nel caso i blues non riuscissero ad arrivare a Gonzalo Higuain.