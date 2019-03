Lazio, Immobile: "Positivo avere uno come Caicedo al mio fianco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Lazio Ciro Immobile commenta il derby vinto con la Roma ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono felice, per me sono state tre settimane dure, chi mi conosce l'ha notato. Mi porto dietro qualche strascico del vecchio infortunio ma sono sereno. Sono felice per il mister, per i ragazzi, per i tifosi, è stato un bel derby. La squadra soffriva un po' il fatto di non riuscire a dare di più nelle partite che contano, abbiamo smentito questo discorso. Lo avevamo già fatto anche con la Juventus ma questo netto 3-0 ci dà anche punti in campionato. Ultimamente faticavamo a fare gol e segnarne tre è stato importante. La Roma è un'ottima squadra ma l'abbiamo fatta arrivare poche volte davanti al portiere, è stata fatta un'ottima partita e lo dobbiamo al lavoro nostro e del mister. Caicedo? Gliel'ho detto a fine primo tempo, al di là del movimento che ha fatto è stato lucido nel saltare il portiere. Ci sta dando una grande mano, si è integrato ancora di più rispetto allo scorso anno, non gli si può dire niente. Sta facendo un grande campionato e anche quando non gioca è positivo, per me avere al mio fianco uno così è importante".