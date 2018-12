Lazio, Immobile: "Problema di mentalità. Spero che il ritiro ci aiuti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato a Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio: "La squadra in ritiro? Speriamo che sia la strada giusta per riprendere il cammino dopo gli ultimi risultati. Le mie parole dure dopo partita? Ieri non è stato un bello spettacolo, soprattutto per i nostri tifosi. Noi sapevamo di aver sbagliato approccio, le critiche le accettiamo ma ci rimbocchiamo le maniche e proveremo a fare di più perché la lotta Champions è più dura dello scorso anno. Il livello della A si è alzato e le aspettative su di noi sono raddoppiate. E' normale, deve essere così. Ma anche sotto l'aspetto personale non mi aspetto di ripetere i 29 gol dello scorso anno. Nelle ultime gare stanno uscendo problemi di mentalità e noi dobbiamo assolutamente migliorarli".