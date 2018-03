Lazio, Immobile: "Rammarico per il palo, nessun problema di testa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il microfono di Premium Sport, Ciro Immobile ha commentato il pari di ieri sera all'Olimpico contro la Dinamo Kiev in Europa League. "C'è rammarico per il palo. Sto pensando in mille modi se avessi potuto fare in modo diverso per fare gol. Comunque ora è inutile piangersi addosso. Il 3-2 poteva permetterci di gestirla meglio, ma dobbiamo lavorare per Kiev. Questa squadra mentalmente sta crescendo e lo vuole fare ancora di più. Abbiamo fatto una grande gara contro la Juventus dopo la batosta con il Milan, quindi non è assolutamente un problema di testa", le parole dell'attaccante della Lazio riportate da Lalaziosiamonoi.it.