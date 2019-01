Lazio, Immobile resta il leader. La Cina non è vicina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha rischiato di vedere la gara di questa sera contro l'Inter in Coppa Italia in tv dall’altra parte del mondo. Nei giorni scorsi dalla Cina è arrivata un super offerta per il suo cartellino: 60 milioni di euro da parte del Dalian Yifang. Sessanta milioni per un giocatore che tra venti giorni compie 29 anni non sono pochi. Così come non sarebbero stati pochi quelli che lui avrebbe percepito (si parla di un ingaggio sui 6-7 milioni l’anno). Ma la Lazio ha detto no, senza se e senza ma. L’immediato no di Lotito al Dalian Yifang ha stoppato sul nascere qualsiasi discorso col giocatore, ma sul piatto della bilancia ci sarebbe stato un ingaggio doppio rispetto alla cifra che prende attualmente alla Lazio (3 milioni più bonus). Il legame è però troppo forte perché possa entrare in crisi pure di fronte ad offerte del genere.