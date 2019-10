© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due pareggi la Lazio torna al successo in campionato. Apre Correa, pareggia Chiesa poi nel finale ci pensa ancora una volta Ciro Immobile. Prima dell’errore dal dischetto di Caicedo. A fine partita, ai microfoni di Lazio Style Channel, così ha parlato l'attaccante napoletano: “La Fiorentina è una bellissima squadra con giocatori forti, non era facile e lo avevamo già visto in altre partite. Sono molto soddisfatto, ora dobbiamo recuperare le forze e vincere anche mercoledì. I miei numeri? Non si possono tenere sempre questi ritmi. Sono orgoglioso di aver raggiunto Chinaglia, so cosa ha rappresentato per tifosi e società e basta vedere quante foto ci sono a Formello. Spero un giorno ci siano anche le mie. Abbiamo giocato bene e raccolto anche, vincere qui ci dà una spinta in più. Meritavamo la vittoria anche in Scozia dove avevamo fatto uno dei migliori primi tempi stagionali. Il rigore? Felipe meritava di segnare così come Luis che voleva tirarlo. Sono due uomini veri e lo meritavano entrambi. Alla fine è stato un mezzo casino (ride, ndr) però era giusto così”, le parole riportate da lalaziosiamonoi.it.