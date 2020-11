Lazio, Immobile rispedito a casa: confronto con Lotito, chiede chiarezza sul caos tamponi

Sono giorni complicati da gestire sia per la Lazio che per Ciro Immobile, entrato nel ciclone della questione tamponi insieme a tutto il club. I risultati positivi del Campus Biomedico, il secondo laboratorio (il primo è quello avellinese, "Futura Diagnostica", ora sotto indagine) al quale la Lazio si è appoggiata hanno rialzato il polverone mediatico intorno alla società biancoceleste e all'attaccante, che sta vivendo giorni durissimi.

Confronto con Lotito? È passato dallo stop con il Bruges il 28 ottobre dopo aver giocato contro il Bologna in campionato, al match di Torino del 1 novembre in cui ha aiutato la Lazio a rimontare, fino al doppio dietrofront prima di Zenit e Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport, Ciro ha chiesto chiarezza al club: nelle ore convulse di ieri a Formello è rimasto attaccato al telefono, forse ha parlato con il presidente Claudio Lotito per capire meglio. Poi è stato rispedito a casa e non si è allenato. E si attendono ora altri sviluppi.