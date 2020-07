Lazio, Immobile segna "troppo". Si rende necessario un nuovo rinnovo di contratto

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio al futuro di Ciro Immobile: le cifre dei concorrenti per la palma di bomber della Serie A costringono la Lazio a pensare ad un ulteriore rinnovo contrattuale per l'attuale capocannoniere, visto il rendimento in costante ascesa dal punto di vista numerico e non solo. L'adeguamento si è reso necessario per sventare qualsiasi possibile assalto a Immobile, che nessuno a Formello vorrebbe vedere lontano dalla Lazio.