Lazio, Immobile: "Sono un po' stanco. Dobbiamo migliorare mentalmente"

Benevento-Lazio 1-5

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol e tre assist. Questa la partita di Ciro Immobile contro il Benevento, sconfitto dalla Lazio per 1-5 nel lunch match dell''11^ giornata di A. Al termine della gara, l'attaccante della Nazionale ha rilasciato le seguenti parole a Sky Sport:

"Se non fossimo entrati con l'umiltà e la cattiveria giusta, questa sarebbe stata una partita trappola. Molto bene il primo tempo, poi siamo calati nella ripresa. Il motivo? Penso che sia un problema mentale, è successa la stessa cosa accaduta a Bologna: evidentemente dobbiamo migliorare mentalmente su questo. Sono contento per il gol, a Bologna ho preso male le misure visti i 3 pali. Sono felice sopratutto per i 3 assist fatti, perchè i miei compagni mi dicono sempre che penso solo a segnare. Se ho un problema fisico? I tifosi devono stare tranquilli, sto bene: è solo un po' di stanchezza accumulata"