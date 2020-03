Lazio, Immobile: "Speriamo di tornare presto in campo per continuare il nostro cammino"

Sulle pagine del Corriere dello Sport troviamo un lungo speciale dedicato a Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste racconta, fra un film ed una seduta di allenamento in casa, la sua "nuova" vita: "Stavamo facendo qualcosa di incredibile con la Lazio, e anche dal punto di vista personale mi sono preso parecchie soddisfazioni. Cosa devo dire? Non so, speriamo di riuscire a tornare presto in campo e di continuare il nostro cammino. Ai nostri tifosi dico di restare a casa, di soffrire, come il popolo laziale sa fare e ha sempre dimostrato. Lo stadio sarebbe bello riaprirlo solo con la gente, a porte chiuse non ha senso".

Isolamento - "Per noi calciatori trascorrere tempo con le nostre famiglie è bello, è il lato migliore dell'emergenza. È molto difficile allenarsi a casa, mi mancano tanto il pallone, i miei compagni di squadra e le partitelle. È complicato, ma dobbiamo tenerci in forma in qualche modo".

La Nazionale ed il rinvio dell'Europeo - "Rinviare Euro 2020 è stata una scelta dolorosa ma giusta, visto lo stop dei campionati. Diventava difficile rispettare i tempi, si sarebbero accumulate troppe partite. Dispiace perché ci eravamo preparati bene in questi anni con il CT Mancini".