In una intervista concessa a DAZN, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile parla del fortissimo rapporto che ha con Simone Inzaghi: "Se non scavalchi i ruoli non ci sono problemi, è necessario rispettare i ruoli. Fare l'allenatore è difficile, deve avere a che fare con 25 giocatori. È complicato, cerchi di dargli una mano essendo un senatore, costruire il rapporto è una cosa fondamentale. Ci capita di discutere? Certo, come in tutti i rapporti. Quando le persone si vogliono bene, il litigio è anche più forte. La mia reazione è stata dovuta al fatto che volevo giocare, ma non ci sono scuse. Ci è rimasto male per il rapporto che abbiamo, ma questo rafforza il nostro rapporto".