Lazio, Immobile torna sulle parole di mercoledì: "Il minimo che potessi fare"

Nel pre-partita della sfida di FIFA 20, per l'iniziativa "eSport United per l'Italia", Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky delle sue dichiarazioni di mercoledì: "Era doveroso parlare anche delle persone che lavorano nel calcio ma non guadagnano tanto come noi giocatori. Bisogna pensare anche a loro, il cui lavoro gira intorno al calcio. Era il minimo che potevo fare per tutti, anche i magazzinieri e i fisioterapisti".