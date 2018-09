Lazio, Immobile verso il prolungamento fino al 2023

“Mi alleno, mi tengo in forma. È il mio primo pensiero al mattino e a volte anche il pomeriggio. Aspetto la chiamata giusta”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore di Fiorentina e Genoa, attualmente svincolato, Aleandro Rosi. La nota positiva è che il telefono squilla, sempre. “Tante...

Fiorentina, dalla Spagna: sfida Atletico-Barcellona per Simeone

Fiorentina, ag. Simeone: "Due offerte importanti, ma sta bene in viola"

Roma e Milan, il Monterrey si inserisce per Pedro Guilherme

Cagliari, Romagna: "Col Milan per confermarci, obiettivo salvezza"

Mancini: "In Italia non c'è pazienza. La Polonia ha fatto due tiri"

Inter, si complica Areola: "In trattativa col PSG per il mio rinnovo"

Italia U21, Romagna: "Non siamo quelli della Slovacchia"

Italia, Mancini e le critiche: "Ognuno la vede come vuole"

Italia, Chiellini: "Analizzato la gara con la Polonia per migliorarci"

Milan, senti l'ad del Villarreal: "Non avremmo voluto cedere Castillejo"

Ciro Immobile si appresta a prolungare con la Lazio. Secondo quanto riporta Repubblica.it , ci sarebbe l'accordo fra il club biancoceleste e l'attaccante per un rinnovo fino al 2023 con un ritocco dello stipendio fino 3,5 milioni di euro bonus compresi.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy