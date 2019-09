Lazio, Immobile verso l'esclusione: contro l'Inter spazio a Caicedo

Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile verso l'esclusione. A seguito della protesta dell'attaccante biancoceleste per la sostituzione durante la sfida contro il Parma, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi è intenzionato a lasciare il suo bomber in panchina con Caicedo in campo a San Siro contro l'Inter al fianco di Correa.