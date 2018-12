Lazio, Immobile: "Via da Bergamo col rammarico. Siviglia? Bella sfida"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Lazio Style Channel Ciro Immobile, centravanti della Lazio, ha analizzato il ko di Bergamo arrivato nel posticipo di Serie A contro l'Atalanta: "Purtroppo bisogna prenderci quello che abbiamo raccolto, cioè zero. Bisogna rialzare la testa e ognuno di noi deve tirar fuori qualcosa in più. Credo che la Lazio vada via da Bergamo con il rammarico di aver potuto fare di più, ma evidentemente quello che stiamo facendo non basta. Subire gol all’inizio e giocare tutta la partita col risultato in svantaggio è stata dura e non ci ha aiutati, ma ora dobbiamo cambiare il trend e riprenderci. Il mister ha cercato di recuperare mettendo dentro più attaccanti possibili, è salito anche Acerbi. Purtroppo un periodo difficile ma non dobbiamo buttarci giù. Il sorteggio di Europa League? Sarà una sfida bella e affascinante contro il Siviglia. Ci è capitata una squadra forte che ha vinto tre edizioni dell’Europa League. Noi non dobbiamo essere da meno e farci trovare pronti. Fino ad allora testa al campionato”.