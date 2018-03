Lazio, in arrivo c'è Badstuber: "Klose mi ha parlato benissimo del club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Holger Badstuber è in arrivo alla Lazio per il dopo Stefan de Vrij. "Sogno l'Europa, meglio se la Champions", dice il difensore ventinovenne tedesco dello Stoccarda, ex Bayern Monaco. In scadenza di contratto, ha parlato a La Gazzetta dello Sport ed ha ammesso di aver parlato dei biancocelesti già con Miroslav Klose. "La Serie A tatticamente è avanti e io ora sto bene, da tanto".