Lazio, in arrivo un'offerta del Chelsea da 40 mln per Felipe Anderson

Ci sono concrete possibilità che il brasiliano Felipe Anderson lasci la Lazio questa estate. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il calciatore verdeoro vorrebbe trasferirsi in Premier League e in arrivo c'è un'offerta dalla Premier League: il Chelsea è pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro.