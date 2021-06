Lazio, in attesa degli esterni titolari ecco le 'mini' ali: Raul Moro e Luka Romero

vedi letture

In attesa delle grandi ali, eccole quelle baby. Per età, s'intende, non per qualità, che Raul Moro e Luka Romero hanno da vendere. Il primo, classe 2002 ex Barcellona, quest'anno è stato devastante con la Primavera (17 gol, 6 assist in 28 presenze) ma ha avuto poco spazio in prima squadra (una partita in stagione, due in totale con l'esordio a luglio del 2020 con la Juventus). Destro di piede, è un esterno puro e nel 3-5-2 di Inzaghi era di difficile collocazione. Raul Moro però fremeva, aveva delle richieste e l'agente più volte si è fatto sentire. Adesso Sarri, pronto a varare il nuovo 4-3-3, gli darà più spazio e lo comincerà a valutare fin dal ritiro di Auronzo. A livello tecnico dubbi non ce ne sono, neanche sotto il piano tattico. Lo spagnolo, preso per 6 milioni nel 2019, è pronto a sbocciare e verrà promosso con i grandi: rinnoverà il contratto (scadenza 2022) e farà parte, come riserva, del futuro tridente.

Romero invece ancora non è della Lazio, ma lo diventerà presto: già oggi, a nei primi giorni, il suo agente Ramadani (lo stesso di Sarri) chiuderà l'operazione per far firmare il giovane argentino in scadenza con il Maiorca. E' considerato uno dei talenti più puri della sua generazione. Mancino puro, 165 cm, baricentro basso e dna sudamericano: è nato in Messico, ma è argentino con passaporto spagnolo. E' un acquisto in prospettiva, perché inizierà con la Primavera e rileverà l'eredità di Moro. Ma già nel presente la Lazio se lo vuole godere, così come ha fatto il Maiorca, che l'ha fatto diventare a 15 anni e 219 giorni il più giovane esordiente in Liga (e nei 5 campionati maggiori europei). Con la prima squadra del Maiorca ha collezionato 9 presenze, segnando anche un gol tra i professionisti. Insomma, un biglietto da visita niente male per Romero, che con Raul Moro formerà la baby coppia di ali della Lazio del futuro. Ora però serve anche pensare al presente: Brandt è il preferito di Sarri e della società, ma costa tanto e non sarà facile chiudere. Prende sempre più corpo la suggestione del ritorno di Felipe Anderson, in uscita dal West Ham. E ora che la situazione Salernitana è stata risolta, Lotito può concentrarsi solo sulla Lazio per dare l'accelerata giusta al mercato.