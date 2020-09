Lazio, in attesa del difensore Tare lavora per sistemare esuberi: la situazione

vedi letture

Un difensore centrale, appena (e se) verrà ceduto Bastos (ieri assente all'allenamento), chiuderà il mercato in entrata della Lazio, al netto di qualche occasione dell'ultima ora. Lotito lo ha confermato la scorsa settimana: "Gli acquisti che abbiamo fatto sono sotto gli occhi di tutti, ora vedrete che arriverà qualcos'altro". In attesa che venga preso il rinforzo per il reparto arretrato, atteso da Inzaghi e con tanta ansia anche dalla tifoseria, il ds Tare lavora sulle uscite. Dopo i prestiti di Lombardi, Casasola e Karo alla Salernitana e la cessione di Jony all'Osasuna (prestito con diritto di riscatto a 5 milioni), sono diventati nove i giocatori in esubero a Formello.

Wallace, Bastos, Durmisi e Proto sono i casi più impellenti, anche perché sono gli elementi che hanno l'ingaggio maggiore: insieme costano alla Lazio circa 4 milioni netti. Wallace è fuori dal progetto e tramite Mendes si troverà un'altra sistemazione, Bastos è invece diventato un caso: è sulla lista dei partenti ma trova difficoltà ad accettare le destinazioni proposte. Mentre Durmisi e Proto (insieme a Di Gennaro, che percepisce 800 mila euro all'anno) non hanno molto mercato, dunque dovrà essere bravo il ds Tare a piazzarli. Non rientreranno nella lista da 25 da consegnare alla Lega Kiyine e Djavan Anderson, entrambi attualmente in rosa con Inzaghi: per loro si prospetta un prestito. Come per Palombi, vicino al Pisa.

Lulic - È il nome più pesante, va trattato come un caso a parte e non come un esubero vero e proprio. Il capitano biancoceleste è ancora alle prese con la riabilitazione alla caviglia destra, dopo i due interventi di fine febbraio. Le sue condizioni sono ancora precarie, per questo non sarà nella lista che la Lazio consegnerà prima della trasferta di Cagliari: salvo recuperi che avrebbero del clamoroso, non dovrebbe essere considerato almeno fino a gennaio..