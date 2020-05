Lazio, in attesa di rivedersi a Formello Luis Alberto e Immobile si sfidano a Fifa 20

In questa settimana, con il gruppo Lazio diviso in base ai reparti, si sono incrociati poco Luis Alberto e Immobile. Che non hanno lavorato insieme - nella stessa fascia oraria - neanche nei primi quattordici giorni di ripartenza dopo il lockdown totale di due mesi. Da domani però dovrebbero tornare le sedute collettive a Formello e loro potranno ricominciare a parlarsi sul campo, a lanciarsi gli sguardi che tanti difensori temono e soprattutto a passarsi la palla. O meglio: lo spagnolo a passare la palla all'attaccante italiano, che poi deve completare l'opera (e 30 volte quest'anno ci è riuscito). L'asse è ben rodato e due anni fa ha portato l'intera squadra a un passo dalla Champions League. Adesso, con il supporto di tutti gli altri compagni, stanno spingendo la squadra oltre le più rosee aspettative, visto che la classifica recita Lazio seconda a -1 dalla Juventus e a +17 dalla Roma quinta.

Nel frattempo di ritrovare il prezioso feeling, si sono dati un appuntamento virtuale nella notte tra venerdì e sabato su Twitch. La piattaforma online che manda in diretta le partite dei videogiochi. Luis Alberto da una parte, Immobile dall'altra: uno contro l'altro in una sfida a Fifa 20 al meglio delle tre gare (due vinte da Ciro). "Ti manco" gli ha detto lo spagnolo durante un'azione che il suo compagno, per l'occasione rivale, non è riuscito a concretizzare. Una mancanza che non sarà più così grande nei prossimi giorni, quando rimetteranno i propri piedi sullo stesso campo.