Lazio in contropiede, Correa da due passi: 1-0 al dodicesimo

La Lazio va in vantaggio dopo dodici minuti. Luis Alberto riesce a entrare, come una lama nel burro, all'interno della difesa del Bruges. Il sinistro però è deviato da Mignolet, bravo a scendere alla sua sinistra ma non altrettanto a respingere verso l'esterno. Da due passi, con la porta aperta, Correa deposita in rete per l'1-0 biancoceleste.