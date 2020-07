Lazio in crisi: tante domande, nessuna risposta. Ma bisogna capire gli errori...

Le domande sono tante, le risposte al momento poche. Anzi, quasi nulle. Ma prima o poi qualcuno dovrà dare delle spiegazioni convincenti per far capire i motivi dell'evidente calo della Lazio post lockdown. La squadra di Inzaghi sembrava un'armata invincibile fino al 29 febbraio, quando aveva conquistato per una settimana la vetta della classifica vent'anni dopo l'ultima volta. Poi l'arrivo del Coronavirus, la lunga quarantena e la ripresa del campionato, in cui i biancocelesti hanno detto addio al sogno scudetto, totalizzando soltanto sette punti in sette incontri. Il paragone tra la Lazio d'inverno e quella d'estate non regge, sembrano due realtà diametralmente opposte. Eppure non è così e qualcosa è successo durante la pandemia. Sì, ma cosa? Inzaghi è sicuro di non aver "sbagliato niente" nella mini preparazione al tour di giugno e luglio ma è evidente che non è così. I numeri lo testimoniano, il crollo in classifica anche.

I lavori fisici svolti sembrano sbagliati: la Lazio è poco brillante e reattiva. Nel momento di fare la scelta decisiva, non è mai lucida, per stessa ammissione del tecnico. L'emergenza degli infortuni è oggettiva e può essere un caso, ma se ogni settimana si aggiunge un calciatore alla lista dell'infermeria il fato può non essere l'unica spiegazione. È stato introdotto un nuovo nutrizionista (Fabbri), la cui dieta alimentare non sembra piacere a tutto il gruppo, che si lamenta perché si sente con poca energia nelle gambe. Non c'è bisogno di trovare un colpevole per metterlo alla gogna mediatica, anche perché sono tutti responsabili di questa situazione che rimane - e va detto - positiva considerando l'obiettivo iniziale della Lazio: la qualificazione in Champions che manca da dodici anni. Ma bisogna capire dove si è sbagliato per poter migliorare e non commettere gli stessi errori in futuro. Perché la prossima stagione, complice l'Europeo e le date della ripresa posticipate, sarà concentrata e fitta di impegni. E la Lazio dovrà evitare di ripetere gli identici sbagli di adesso.