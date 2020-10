Lazio in emergenza, Inzaghi: "Ci sarà una squadra altamente competitiva, sono fiducioso"

vedi letture

Emergenza totale nella rosa della Lazio in vista della gara contro il Club Bruges in Champions League, ma il tecnico Simone Inzaghi non cerca scuse in vista della sfida di Champions: "Ci sarà una Lazio altamente competitiva, che vorrà fare un'ottima partita contro il Bruges, che è una buona squadra con ottimi giocatori e che è come noi in testa al girone. Manca ancora tanto cinque partite. È un momento d'emergenza, che non avremmo voluto avere, ma sono fiducioso su quelli che scenderanno in campo".