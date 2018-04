Lazio, in estate offerta del Tottenham per Immobile e Milinkovic-Savic

Fonte: lalaziosiamonoi

© foto di www.imagephotoagency.it

Ben 100 milioni di sterline (circa 113 milioni di euro) per Immobile e Milinkovic-Savic. Titola così in Inghilterra l'edizione domenicale del Mirror questa mattina, riferendosi ad una presunta offerta da parte del Tottenham da recapitare quest'estate al club capitolino per i suoi due gioielli. Una cifra però considerata sicuramente al di sotto delle aspettative, visto che la Lazio valuta i due giocatori molto di più. Soprattutto il serbo, per il quale in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta tra i maggiori top club europei che da tempo lo seguono. Alcuni osservatori degli Spurs avrebbero anche già visionato da vicino i due calciatori durante alcune partite all'Olimpico.