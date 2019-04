Lazio, in estate sarà rivoluzione. Ma Inzaghi resterà al suo posto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio, scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è pronta a rivoluzionare la squadra in vista della prossima stagione. Claudio Lotito che ieri ha strigliato la squadra a Formello non è affatto soddisfatto della stagione biancoceleste e in estate è pronto a cambiare il volto della Lazio: i senatori Radu, Parolo e Lulic non avranno più il posto blindato e lo spagnolo Luis Alberto è praticamente certo dell'addio. Tutto da definire, invece, il futuro di Milinkovic-Savic, reo di aver macchiato la partita contro il Chievo con la sua espulsione.

Resterà Simone Inzaghi - Lotito non ha invece messo in discussione la posizione di Simone Inzaghi. L'allenatore della Lazio ha un contratto fino al 2020 e l'intenzione del numero uno del club è quello di promuoverlo. Anche se al momento non è ancora dato sapersi se rinnoverà o meno il contratto in scadenza al termine della prossima stagione.