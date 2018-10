Lazio in Europa League. Nel gioco degli esterni spunta Caceres

Fonte: Dal nostro inviato a Francoforte (Germania)

La rabbia per il ko nel derby dovrà essere catalizzata sul campo e trasformata in energia positiva. Questo vuole Simone Inzaghi dalla sua Lazio in vista della gara di questa sera contro l'Eintracht Francoforte. A maggior ragione adesso, la gara contro l'altra capolista del girone H di Europa League non si può sbagliare. Nonostante il turn-over, sarà vietato andare in black out di nuovo. Con Proto portiere di coppa, in difesa ci sarà spazio per Bastos e Wallace, con al centro Acerbi chiamato ancora una volta agli straordinari (Luiz Felipe, impiegato a Udine e nel derby dopo quasi 40 giorni di stop, potrebbe rifiatare). A centrocampo sarà invece ancora rivoluzione: torna in regia dal primo minuto Badelj (il croato conosce bene Rebic con cui ha giocato in Nazionale e alla Fiorentina), affiancato da Murgia e da Milinkovic-Savic, l'unico dei titolari che sembra destinato alla conferma. Ma se da una parte trovano conferme le indiscrezioni su una probabile coppia di attacco Correa-Caicedo( Luis Alberto e Immobile in panchina), è sulle fasce di centrocampo che potrebbe esserci la vera novità di formazione. A sinistra Durmisi è in vantaggio su Lulic (come contro l'Apollon Limassol nell'esordio stagione di EL), mentre a destra la sorpresa di Inzaghi potrebbe essere Caceres (favorito sia su Basta che su Marusic): un giocatore di corsa e abile nel gioco aereo. Uno degli aspetti, quest'ultimo, più temuti dal tecnico biancoceleste.

Queste le probabili formazioni:

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Kostic; De Souza; Haller, Rebic.

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Wallace; Caceres, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Correa; Caicedo.