Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La Lazio ripassa in vantaggio a un minuto dalla fine con Immobile che segna grazie a un bel cross dalla sinistra di Jordan Lukaku. Grandi polemiche nei confronti di Guida per un fallo dell'esterno laziale che atterra Sottil prima di volare sulla fascia e garantire il cross per il gol che potrebbe dare la vittoria ai biancocelesti.