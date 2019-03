Lazio in vantaggio: Marusic sfonda e insacca, Sepe gli dà una mano

© foto di Federico Gaetano

Lazio in vantaggio all'Olimpico, grazie ad un destro di Adam Marusic, che sfonda a destra e anche grazie ad una deviazione di Gagliolo batte Sepe sul primo palo. Evidenti tuttavia le responsabilità del portiere, battuto rasoterra proprio sul legno che stava difendendo: l'esterno riceve palla da Milinkovic-Savic e in velocità brucia Dimarco, concludendo violentemente e in modo vincente, concretizzando il dominio biancoceleste di questi primi venti minuti. Parma sempre rintanato nella propria metàcampo, in attesa di spazi che la Lazio non è disposta a concedere.