Lazio, in via di definizione l'accordo per Acerbi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Acerbi è ad un passo dall’approdo alla Lazio. I biancocelesti vorrebbero mettere a segno il colpo per la difesa e, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero l’accordo con il Sassuolo sarebbe in via di definizione. La differenza è minima con il club della capitale che chiederebbe 6 milioni più due di bonus mentre i neroverdi ne vorrebbero due in più per arrivare a 10.