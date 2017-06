Lazio, incontro con l'Atalanta per Gomez. Ma c'è una situazione da risolvere

Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, sarebbe in programma nella giornata odierna un nuovo incontro tra la Lazio e l'Atalanta, per discutere il trasferimento di Alejandro Gomez in maglia biancoceleste. Lotito, però, vuole prima risolvere la questione legata a Keita, mentre il Papu spera sempre in una chiamata del Milan.