Lazio, incontro tra la società e Inzaghi per il mercato. Obiettivo Badelj

© foto di Federico De Luca

In una lettera aperta dedicata a tutto il mondo viola, il centrocampista croato Milan Badelj ha annunciato il suo addio alla Fiorentina. Il regista, che si è svincolato, diventa un pezzo pregiato del mercato e su di lui sono pronti a scommettere in tanti: il Milan è interessato da tempo, ma anche la Lazio punta al suo ingaggio. Inzaghi, Tare e Lotito si confronteranno nei prossimi giorni per delineare le strategie in vista della prossima stagione e Badelj potrebbe diventare un obiettivo. Lo riporta Il Messaggero.