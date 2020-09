Lazio, infortuni e acquisti mancati: a Cagliari senza alcun volto nuovo

"False promesse e mediocrità. Il calciomercato è il solito scempio. Fuori il mercante dal tempio“. Con questo striscione, appeso nella notte tra giovedì e venerdì, i tifosi della Lazio hanno manifestato tutto il proprio dissenso per il mercato condotto dalla società. Che, va detto, ancora non è finito, ma al momento non ha soddisfatto la piazza. Dopo l'ingresso in Champions, a tredici anni dall'ultima volta, l'estate era iniziata con il sogno David Silva, che aveva aumentato le aspettative. Ora pronti via, all'esordio in campionato (oggi a Cagliari, ore 18), non vedrà alcun volto nuovo nella formazione titolare. Reina è il vice di Strakosha, Escalante è un'alternativa a centrocampo mentre Fares, preso per fare il titolare a sinistra, non è ancora stato ufficializzato: servirà prima fare una cessione. Muriqi, il colpo da venti milioni per l'attacco, è in quarantena in Turchia perché è risultato essere positivo al Covid.

Alla fine del calciomercato mancano poco più di due settimane e a Formello arriveranno altri volti nuovi. "Questa squadra va rinforzata e lo ha detto anche il presidente Lotito", ha avvisato ieri Inzaghi in conferenza. Il primo sarà Wesley Hoedt, il centrale mancino che prenderà il posto di Bastos: oggi alle 8 è atteso in Paideia per le visite mediche. E poi il tecnico dovrebbe essere accontentato con un centrocampista/seconda punta per ampliare le scelte e aumentare la competitività lì davanti. Draxler è il piano A a cui la Lazio lavora da tempo in gran segreto, ma rimane comunque una trattativa difficile per costi: l'alternativa è lo svincolato Callejon. L'operazione per l'attaccante è legata alla cessione di Caicedo, ma potrebbe anche arrivare a prescindere, prendendo il posto di Akpa Akpro, un altro inserito tra i 17 over 22 della lista.