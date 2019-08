Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manca una settimana all'esordio della Lazio in campionato, in programma per domenica prossima alle 20.45 contro la Sampdoria. E ci sono buone notizie per Simone Inzaghi. Senad Lulic, reduce da un infortunio all'adduttore della coscia sinistra, ora sta bene, tanto che è presente in campo nella partitina in famiglia in corso in questi minuti. Il serbo ha recuperato e ora punta ad un posto da titolare nella sfida di domenica con la Samp.