Lazio, inserimento dello Zenit nella corsa ad Alejandro Gomez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo Manolas nelle mire italiane del mercato dello Zenit San Pietroburgo. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi il club russo entrato in corsa per Alejandro Gomez. Il mancato accordo ieri fra l'entourage dell'argentino e la Lazio è stato ideale per l'inserimento del club di Roberto Mancini.