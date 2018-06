Lazio, inserimento per Politano. Può essere il dopo Felipe Anderson

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio si inserisce nella corsa a Matteo Politano del Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: sull'esterno d'attacco dell'Italia ci sono tanti club di Serie A ma i biancocelesti vorrebbero l'ex giallorosso per sostituire Felipe Anderson, per il quale procede spedita la trattativa con il West Ham.