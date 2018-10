Lazio-Inter, 0-2 all'intervallo: i nerazzurri volano con Icardi e Brozovic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inter avanti di 2 reti sulla Lazio all'intervallo del posticipo della decima giornata di Serie A. Su un campo reso pesante dall'ingente pioggia delle scorse ore Lazio e Inter danno vita ad una gara intensa, fisica e particolarmente combattuta a centrocampo. Che come detto per il momento premia la maggiore qualità nei singoli della squadra di Spalletti, brava a portarsi avanti sfruttando una disattenzione generale della difesa laziale al minuto 28: Politano apre su Perisic, il croato appoggia al centro, Vecino percepisce il movimento di Icardi che da pochi passi fulmina Strakosha. La Lazio prova a reagire ma, complice anche l'uscita anticipata di Badelj per infortunio, cede campo ai nerazzurri che raddoppiano con un bel gol di Brozovic dalla distanza al 40esimo: il croato è bravissimo a raccogliere un rinvio della difesa della Lazio e lasciar partire un sinistro velenoso dai 25 metri che diventa imparabile per Strakosha a causa del campo bagnato. All'intervallo Lazio-Inter è sullo 0-2, con i nerazzurri meritatamente in vantaggio.