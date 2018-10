Lazio-Inter, 0-2: raddoppio nerazzurro con Brozovic dalla distanza

Tanti i temi affrontati nel TMW News di oggi, 29 ottobre 2018. Si parte con Napoli-Roma, sfida conclusa in parità e con le parole di Dries Mertens, autore del gol del pareggio che ha chiesto più spazio. Poi il ritorno alla vittoria del Milan e l'impatto sul mondo Juventus di Cristiano...

Eurorivali - Plzen, torna il successo e il primo posto in classifica

Eurorivali - Manchester United, Mou respira. Altro gol per Martial

Eurorivali - Valencia, continua la pareggite. 14° posto, così non va

Lazio, Badelj: "Buon momento, stasera dobbiamo fare passo in avanti"

Inter, Keita: "Partita da vincere. Vogliamo restare in alto"

Fiorentina, accelerata e incontro per Yazici

Inter, Gardini: "Una proprietà forte come Suning non ha obiettivi medi"

Eurorivali - Dudelange, sei gol in coppa dopo il ko in Europa

TOP NEWS Ore 20 - Inter su Palacios. Fiorentina, accelerata per Yazici

Eurorivali - Olympique Marsiglia, per Garcia una settimana durissima

Real Madrid, via Lopetegui. Panchina provvisoriamente a Solari

Real Madrid, panchina a Solari. Ma solo per il momento

Raddoppio dell'Inter a 5 minuti esatti dal 45esimo con Marcelo Brozovic . Il croato raccoglie una palla spazzata dalla difesa della Lazio ai 25 metri e lascia partire un sinistro reso imparabile dal campo bagnato. Poco può Strakosha, ostacolato dalla presenza di tanti uomini in area e mandato fuori tempo dal rimbalzo del pallone. Ad una manciata di minuti dal termine della prima frazione Inter avanti 2-0 sulla Lazio.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy