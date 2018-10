Lazio-Inter a rischio, il Comune di Roma: "Limitare gli spostamenti"

© foto di Alberto Fornasari

La gara di questa sera tra Lazio e Inter è ancora a rischio. Dalle 14 è in corso la riunione in Prefettura per prendere la decisione definitiva ma al momento non sembra che la pioggia sia il problema maggiore. Attraverso il profilo Twitter ufficiale della Capitale italiana il Comune ha infatti consigliato a tutti di limitare gli spostamenti a causa del forte vento. A breve sono attesi aggiornamenti sulla gara dell'Olimpico.